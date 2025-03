No Extra do Secret Story - Desafio Final, durante um telefonema da Voz para Daniela Santos, Miguel Vicente irrita-se com Bruno de Carvalho, queixando-se de ter levado um 'encosto' por parte do colega. Visivelmente chateado com a situação, Miguel abandona o jardim, dirigindo-se ao interior da casa.

Veja também: Miguel Vicente faz confissão sobre Francisco Monteiro! Descubra as reações nas imagens.