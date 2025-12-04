As imagens que incendiaram a casa! Perceba o que aconteceu para que Marisa e Bruna entrassem em conflito

No Secret Story 9, Bruna e Inês juntaram-se numa sessão de má-língua sobre Marisa. No Especial, os concorrentes viram as imagens de tudo o que aconteceu e o clima aqueceu. Marisa ficou furiosa com tudo o que ouviu ser dito sobre si e confrontou Bruna em direto. O ambiente na casa após a emissão ficou de cortar à faca! Marisa ficou de rastos, recebendo o apoio dos colegas, enquanto Bruna esteve no exterior da casa a chorar junto de Inês, sentindo-se também revoltada.

