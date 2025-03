As palavras de Joana Diniz que encheram os olhos de Inês Morais de lágrimas: «Vais sempre vingar na vida porque...»

No Secret Story - Desafio Final, no exterior, Joana, Inês, Bruno e Iury conversam e fazem balanço sobre esta jornada. Inês diz que aprendeu a aceitar coisas menos boas que tem e que percebeu que não é problemático ter essas características menos positivas. Joana sabe que Inês vai sempre vingar na vida e admite que se tivesse um “bocadinho de Inês,” a vida tinha-lhe corrido melhor. A concorrente termina a conversa com um “aprendemos todos uns com os outros”.