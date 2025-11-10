As primeiras imagens de Fábio e Ana no quarto secreto

No Secret Story 9, Fábio e Ana entram no quarto secreto, para terem um momento a sós. Liliana fica de fora, depois da sua intuição ter falhado na gala.

Recorde que no Especial, Fábio mostra-se em lágrimas e muito fragilizado com a hipótese de vir a ter um momento a sós num quarto fechado com Ana. O concorrente diz estar "desconfortável" com essa ideia e a apresentadora confronta-o. De seguida, é a Voz que fala com o concorrente e entrega-lhe algo para as mãos. Saiba todos os detalhes deste momento a dois que Fábio vai compartilhar com Ana.

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País