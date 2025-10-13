«As tuas atitudes são de alguém que não tem o tico e o teco»: Estala o confronto entre Rui e Marisa Susana

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados para uma nova dinâmica: os grupos da água, do fogo e da terra tiveram de decidir quem é o sol, o nevoeiro e quem é a trovoada. Rui e Marisa Susana entram em confronto pelo facto da concorrente ter dito que este não se dá a conhecer. Marisa Susana sente-se ofendida com palavras de Rui. Veja tudo.

Acompanhe ao minuto todas as novidades do Secret Story 9