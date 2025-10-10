«Às vezes estás melhor calada»: Marisa passa-se com Ana Cristina após opinião polémica

No Secret Story 9, os concorrentes enfrentam uma nova missão: fazer “babysitting” a ovos, protegendo-os dos colegas para que não se partam. Durante a manhã, a brincadeira acabou por correr mal quando Fábio e Dylan acidentalmente partiram o ovo de Marisa, levando a concorrente às lágrimas. Durante a tarde, Ana Cristina comentou que Marisa “dramatizou” após um episódio recente, provocando a reação imediata da colega: “Às vezes estás melhor calada”. Marisa mostrou-se firme e deixou claro que não estava disposta a aceitar críticas, enquanto os demais concorrentes observavam atentos o desentendimento.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

