Ataque de ciúmes de Pedro e Marisa acaba de forma inédita: «Andas aí aos abracinhos»

No Secret Story 9, a manhã de Pedro Jorge e Marisa começa com uma sessão de ciúmes. De um lado, Marisa mostra-se incomodada com as fotografias do marido com as concorrentes, durante a festa. Do outro lado, Pedro comenta os 'abracinhos' da mulher Bruno. De discussão a amor: os dois acabam a troca de argumentos com um beijo apaixonado.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!