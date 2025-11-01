Ataque de ciúmes de Pedro e Marisa acaba de forma inédita: «Andas aí aos abracinhos»

No Secret Story 9, a manhã de Pedro Jorge e Marisa começa com uma sessão de ciúmes. De um lado, Marisa mostra-se incomodada com as fotografias do marido com as concorrentes, durante a festa. Do outro lado, Pedro comenta os 'abracinhos' da mulher Bruno. De discussão a amor: os dois acabam a troca de argumentos com um beijo apaixonado.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18