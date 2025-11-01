Já chegámos ao whatsapp!
Ataque de ciúmes de Pedro e Marisa acaba de forma inédita: «Andas aí aos abracinhos»

No Secret Story 9, a manhã de Pedro Jorge e Marisa começa com uma sessão de ciúmes. De um lado, Marisa mostra-se incomodada com as fotografias do marido com as concorrentes, durante a festa. Do outro lado, Pedro comenta os 'abracinhos' da mulher Bruno. De discussão a amor: os dois acabam a troca de argumentos com um beijo apaixonado. 

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18

  • Há 2h e 15min
Não resistem: Pedro lança-se e dá um valente beijo apaixonado a Marisa
Não resistem: Pedro lança-se e dá um valente beijo apaixonado a Marisa

Liliana não tem dúvidas: «São um casal verdadeiro»
Liliana não tem dúvidas: «São um casal verdadeiro»

Concorrentes condenam palavras de Liliana sobre Zé: «Diz que é maltratada e aceita o pedido de casamento»
Concorrentes condenam palavras de Liliana sobre Zé: «Diz que é maltratada e aceita o pedido de casamento»

Marisa Susana acredita que Leandro está apaixonado por Marisa. A reação de Pedro é imperdível
Marisa Susana acredita que Leandro está apaixonado por Marisa. A reação de Pedro é imperdível

Em lágrimas, Marisa chega ao limite com Pedro: «Eu vou-me embora. Não estou para sofrer mais»
Em lágrimas, Marisa chega ao limite com Pedro: «Eu vou-me embora. Não estou para sofrer mais»

Ana critica Pedro e os dois berram: «Eu ia-me embora. Tinha vergonha»
Ana critica Pedro e os dois berram: «Eu ia-me embora. Tinha vergonha»

Liliana não tem dúvidas: «São um casal verdadeiro»
Liliana não tem dúvidas: «São um casal verdadeiro»

Afinal quem eram os três homens misteriosos que levaram Liliana de carro no Brasil? Zé quebra o silêncio e conta tudo

Não resistem: Pedro lança-se e dá um valente beijo apaixonado a Marisa
Não resistem: Pedro lança-se e dá um valente beijo apaixonado a Marisa

Leandro desvenda o segredo de Marisa Susana: As reações impagáveis em fotos

Pedro Jorge dá ‘puxão de orelhas’ a Marisa e é apanhado por Leandro
Pedro Jorge dá ‘puxão de orelhas’ a Marisa e é apanhado por Leandro

Troca de mensagens tensas. Francisco Monteiro expõe aviso de Nuno Brito: «Um dia pelos estúdios da TVI já vês...»

Como é que se «casa sozinho»? Concorrente do Secret Story fê-lo e estas são as imagens inéditas da cerimónia

Ela nem sonha. Zé vem a público e defende-se de comentários da ex-noiva Liliana: «Pior coisa que me fez»

As imagens que todos querem ver! Marisa Susana casou sozinha e há fotos do momento inédito

Sem ideias para festa de Halloween em casa? Entre no 'reino de terror' de Teresa Silva e inspire-se

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

Troca de mensagens tensas. Francisco Monteiro expõe aviso de Nuno Brito: «Um dia pelos estúdios da TVI já vês...»

Ela nem sonha. Zé vem a público e defende-se de comentários da ex-noiva Liliana: «Pior coisa que me fez»

Sem ideias para festa de Halloween em casa? Entre no 'reino de terror' de Teresa Silva e inspire-se

Poderá Pedro Jorge trocar Marisa por Liliana? A teoria de Cláudio Ramos que está a dar que falar

Assustadoramente fofo! O disfarce de Halloween do filho de Maria Botelho Moniz está a derreter a Internet

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

"Um dia pelos estúdios da TVI já vês": Francisco Monteiro revela mensagens de ex-concorrente do "Big Brother"!

Bárbara Parada não cala a revolta: "É um absurdo, não sei onde é que tinha a cabeça"

Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

