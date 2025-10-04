Já chegámos ao whatsapp!
Ataque de ciúmes? «Então tu gostas dos abraços dele»: Fábio desconfortável com aproximação de Liliana a Pedro

No Secret Story 9, Fábio e Liliana ficaram a sós na piscina, num momento de conversa mais íntima. Fábio confessou estar receoso com a Gala de domingo e, pouco depois, questionou Liliana sobre a sua reação ao ver Pedro sozinho. A concorrente admitiu que poderia ir ter com qualquer colega, mas revelou que apreciava os abraços de Pedro. O clima ficou tenso quando Pedro se mostrou visivelmente desconfortável, levando Liliana a perguntar se ele estaria ciumento.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

