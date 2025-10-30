Ataque de ciúmes? Fábio desconfortável com dança de Liliana com Pedro Jorge

No Secret Story 9, um almoço especial entre Pedro Jorge e Liliana deixou a casa em verdadeiro alvoroço. O encontro, cheio de cumplicidade, risos e boa disposição, despertou a curiosidade dos colegas e surpreendeu até a própria Liliana. Após o almoço, os dois regressaram à casa, Fábio acabou por reagir e fez algumas perguntas sobre o que se passou entre os dois concorrente e mostrou-se desconfortável após a dança que partilharam.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18