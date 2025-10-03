Ataque de ciúmes? Fábio não esconde desconforto com aproximação de Liliana a outro concorrente

No Secret Story 9, Liliana e Fábio aproveitaram um momento a sós junto à piscina para partilhar como estão a lidar com a possibilidade de sair no próximo domingo. Fábio confessou sentir ainda mais receio, já que, caso permaneça na casa, enfrenta já uma nomeação para a semana seguinte. Recorde-se que o concorrente foi sancionado depois de revelar a Liliana que o seu segredo estava ligado a Vera. No final da conversa, Fábio mostrou-se incomodado ao ver Liliana dirigir-se a Pedro enquanto ele permanecia sozinho. A concorrente explicou que apenas quis apoiar Pedro, por acreditar que o colega poderia estar em baixo. Veja o momento.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.