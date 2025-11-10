Ataque de ciúmes? Liliana acusa Ana de querer formar casal

Já chegámos ao whatsapp!
No Secret Story 9, durante uma dinâmica da gala, Liliana conquistou uma noite no quarto secreto para Fábio. No entanto, a sua intuição falhou: em vez de passar a noite com ela, Fábio ficará sozinho com Ana. Esta manhã, Fábio tranquilizou Liliana, garantindo que não há possibilidade de qualquer envolvimento entre os dois. No entanto, Liliana teme que Ana se aproxime demais, por querer formar casal dentro da Casa, por estratégia.

  • Secret Story
  • Há 3h e 48min
