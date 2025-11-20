Ataque de ciúmes? Liliana desabafa com Marisa Susana sobre Ana e Fábio

No Secret Story 9, depois do Especial, o tema dos alegados ciúmes de Liliana em relação a Ana volta a ganhar destaque. Ana afirma que tal só pode resultar de inseguranças de Liliana. Mais tarde, em conversa com Marisa Susana, Liliana garante que não sente ciúmes e que apenas agiu assim para provocar. Veja o momento.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!