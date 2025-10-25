Já chegámos ao whatsapp!
Ataque de Ciúmes? Liliana explode com gesto de Fábio

No Secret Story 9, Liliana e Fábio tiveram um momento a sós no quarto, que acabou por gerar alguma tensão entre os concorrentes. Durante a conversa, Liliana mostrou-se visivelmente desconfortável com um gesto de Fábio, deixando transparecer que algo a perturbava.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País

  • Secret Story
  • Há 3h e 33min
Últimos vídeos

«Eu quero uma relação sem discussões»: Fábio impõe limites a Liliana
05:25

21:39
Ciúmes? Marisa não perdoa Pedro Jorge e relembra missão polémica
05:00

21:31
Este foi o Grupo vencedor do 'Dança com o Secret Story'
03:20

19:33
Quem diria? Liliana ‘troca’ Fábio por Leandro
03:37

19:25
Energia e Sensualidade: concorrentes animam a casa ao som de Jennifer Lopez
04:20

19:22
Liliana implacável com Fábio: «Há coisas que me tiram o interesse...»
04:53

18:30
Mais Vistos

Dylan recebe avião inesperado e as reações são inéditas
02:08

Hoje às 15:20
Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

7 out, 10:31
Marisa e Pedro Jorge apanhados em flagrante durante cena de ciúmes
06:43

Hoje às 15:09
Ele nem sonha que isto aconteceu cá fora. Família de Fábio celebra conquista marcante do concorrente

Ontem às 12:52
Quem diria? Liliana ‘troca’ Fábio por Leandro
03:37

Há 2h e 29min
Notícias

Catarina Miranda e Afonso Leitão surpreendem em direto com detalhe inesperado

Há 3h e 50min
Meses depois de perder o filho e o avô, Cláudia Nayara chora nova morte na família

Há 3h e 54min
Surpreendente. Não vai acreditar quando vir como Rúben Boa Nova foi buscar o filho à escola

Hoje às 17:37
Mil euros a menos e muita amargura: Bruna enfrenta Voz e protagoniza momento viral no Secret Story 9

Hoje às 17:00
Cara da TVI emociona fãs com homenagem inesperada a Marco Paulo e há um nome bem conhecido por trás da ideia

Hoje às 16:46
EXCLUSIVOS

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

23 out, 16:43
Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»
02:24

23 out, 08:50
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

17 out, 00:18
FORA DA CASA

Catarina Miranda e Afonso Leitão surpreendem em direto com detalhe inesperado

Há 3h e 50min
Meses depois de perder o filho e o avô, Cláudia Nayara chora nova morte na família

Há 3h e 54min
Surpreendente. Não vai acreditar quando vir como Rúben Boa Nova foi buscar o filho à escola

Hoje às 17:37
«Eu sempre tive este sonho…»: Catarina Miranda e Afonso Leitão contam detalhes da primeira aventura em casal
15:08

Hoje às 17:19
Cara da TVI emociona fãs com homenagem inesperada a Marco Paulo e há um nome bem conhecido por trás da ideia

Hoje às 16:46
TVI Reality

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

17 out, 01:21
Outros Sites

Luíza Abreu e João Moura Caetano separados? Veja a foto!

Hoje às 17:28
"Big Brother". Carolina Braga ataca ex-concorrente: "Quando me mandaste mensagem, o silêncio já era resposta. Desculpa ter-te marcado"

Hoje às 15:58
Após cinco anos, Francisco Nunes, marido de Liliana Aguiar, afirma ser vítima de crime: Polícia Judiciária já está envolvida!

Hoje às 13:56
"Há amores que duram para sempre": Fábio Paim deixa mensagem emotiva... e Jéssica Galhofas reage!

Hoje às 10:20
Liliana Aguiar faz importante revelação: "Deixo um conselho para todas as mães que vão ter de lidar com madrastas"

Hoje às 08:56
