Ataque de ciúmes? Missão secreta de Fábio gera tensão com Liliana

No Secret Story 9, Fábio acorda ‘estranhamente’ bem-disposto. O que os restantes concorrentes da casa não sabem é que tudo se trata de uma missão secreta proposta pela Voz. O concorrente prepara o pequeno-almoço para todos e a namorada mostra-se com ciúmes. No confessionário, Liliana acusa-os de hipocrisia.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.