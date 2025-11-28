Já chegámos ao whatsapp!
Ataques e acusações feias: A discussão de Bruna e Liliana que deixou a casa num clima pesado

No Secret Story 9, Bruna e Liliana envolveram-se numa discussão acesa nunca antes vista, marcada pela troca de acusações feias.

Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10

Com personalidades fortes em risco, a semana promete ser marcada por tensão, estratégias e muitas emoções dentro da casa mais vigiada do país. O público volta a ter a palavra final e cada voto pode fazer a diferença.

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9

  • Secret Story
  • Há 51 min
