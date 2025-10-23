«Até fico maluco. Anda cá ao pé de mim»: Pedro Jorge e Marisa trocam provocações discretas

No Secret Story 9, Pedro Jorge volta a provocar Marisa. Os dois não resistem às saudades que têm um do outro e, além de trocarem provocações picantes, protagonizaram um forte abraço. Veja tudo.
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
