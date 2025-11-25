«Até os meus trejeitos se põe a gozar (...) Acabou-se a brincadeira!»: Leandro em guerra aberta com os Reis da Treta

No Extra do Secret Story 9, vemos algumas imagens quentes do pós-Gala em que os Reis da Treta mostram-se muito contentes com a saída da concorrente Marisa Susana e lançam várias provocações, nomeadamente a Leandro. Este, por outro lado, está no quarto azul e mostra-se furioso com os rivais.

Os nomeados do ESPECIAL do SECRET STORY 9 de ontem, dia 24 de novembro, e que vão a votações para SALVAR, durante esta semana, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO - 761 20 20 04

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

