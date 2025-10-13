Atitude de Vera causa penalização a todos os concorrentes. Saiba o motivo

No Secret Story 9, Marisa Susana ficou responsável pelo pequeno-almoço, enquanto Vera decidiu preparar a sua própria refeição. A atitude da concorrente acabou por quebrar as regras, resultando numa penalização para todo o grupo. Como consequência, foram retirados 500 euros da conta de todos os concorrentes, gerando tensão e protestos entre os participantes.