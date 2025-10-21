Ausência de despedida de Inês deixa Vera em lágrimas

No Secret Story 9, Antes de abandonar o jogo, a Vera teve a oportunidade de ouvir as mensagens deixadas pelos colegas, um momento carregado de emoção que acabou em lágrimas. A razão? Inês optou por não lhe deixar qualquer mensagem, gesto que deixou a concorrente em lágrimas.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

