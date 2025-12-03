Avião alegadamente enviado por mãe de Liliana e irmã de Fábio agita a casa. A reação é de choque

No Secret Story 9, Liliana e Fábio receberam um avião por parte da mãe de Liliana e da irmã de Fábio. Alegadamente, as familiares deixaram uma mensagem de apoio ao casal. «Amem-se», estava escrito. Ainda assim, as duas não confirmaram que o avião foi enviado por elas, apesar de estar assinado com os seus nomes.
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18