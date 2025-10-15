Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa

No Secret Story 9, durante uma dinâmica em que os concorrentes foram desafiados a responder perguntas que há muito guardavam, um avião com uma mensagem foi enviado diretamente para Pedro Jorge. A primeira a reagir foi Marisa, esposa de Pedro, que não hesitou em bater palmas, mostrando entusiasmo e apoio. Porém, nem todos ficaram indiferentes: dentro da casa, Bruna chamou a atenção de Marisa, gerando um momento de tensão entre as concorrentes.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNA – 761 20 20 03

DYLAN – 761 20 20 07

JOANA – 761 20 20 11

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

Acompanhe tudo ao minuto