Avião deixa a casa num reboliço! Leandro passa-se com colegas após sanção pesada

No Secret Story 9, um novo avião sobrevoa a casa mais vigiada do País. A Voz, manda todos para dentro da casa, mas, Ana e Bruno, não entram a tempo de as cortinas fecharem e uma sanção é aplicada. Todos os concorrentes perdem 100€. Leandro não ficou indiferente à consequência e ficou visivelmente incomodado.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR: 

ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País

  • Secret Story
  • Hoje às 16:09
