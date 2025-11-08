Avião deixa a casa num reboliço! Leandro passa-se com colegas após sanção pesada

No Secret Story 9, um novo avião sobrevoa a casa mais vigiada do País. A Voz, manda todos para dentro da casa, mas, Ana e Bruno, não entram a tempo de as cortinas fecharem e uma sanção é aplicada. Todos os concorrentes perdem 100€. Leandro não ficou indiferente à consequência e ficou visivelmente incomodado.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País