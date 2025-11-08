Avião mistério sobrevoa a casa: «Deu para esclarecer muita coisa»

No Secret Story 9, a casa foi surpreendida por um novo avião que deixou todos em alvoroço. A mensagem misteriosa gerou especulações imediatas entre os concorrentes, que tentaram decifrar o seu significado. Entre comentários e teorias, alguns garantem que o recado “deu para esclarecer muita coisa” e que poderá mudar a dinâmica do jogo nos próximos dias.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
