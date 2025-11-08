Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Avião mistério sobrevoa a casa: «Deu para esclarecer muita coisa»

No Secret Story 9, a casa foi surpreendida por um novo avião que deixou todos em alvoroço. A mensagem misteriosa gerou especulações imediatas entre os concorrentes, que tentaram decifrar o seu significado. Entre comentários e teorias, alguns garantem que o recado “deu para esclarecer muita coisa” e que poderá mudar a dinâmica do jogo nos próximos dias.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR: 

ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País

  • Há 3h e 9min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Crise na relação? Fábio impõe limites a Liliana
02:47

Crise na relação? Fábio impõe limites a Liliana

17:02
Liliana faz mudança radical no visual de Fábio e as reações são hilariantes
01:28

Liliana faz mudança radical no visual de Fábio e as reações são hilariantes

16:58
«Podes ir descansar para casa» : Liliana e Raquel pegam-se em discussão sem fim
02:38

«Podes ir descansar para casa» : Liliana e Raquel pegam-se em discussão sem fim

16:53
Avião deixa a casa num reboliço! Leandro passa-se com colegas após sanção pesada
04:30

Avião deixa a casa num reboliço! Leandro passa-se com colegas após sanção pesada

16:09
Novo avião sobrevoa a casa - e os concorrentes recebem castigo severo
03:22

Novo avião sobrevoa a casa - e os concorrentes recebem castigo severo

16:00
Danças sensuais de Liliana e Bruna deixam todos de boca aberta
06:26

Danças sensuais de Liliana e Bruna deixam todos de boca aberta

15:48
Mais Vídeos

Mais Vistos

Avião mistério sobrevoa a casa: «Deu para esclarecer muita coisa»
02:40

Avião mistério sobrevoa a casa: «Deu para esclarecer muita coisa»

Há 3h e 9min
Inédito. Pedro Jorge aborda Marisa: «A tua postura corporal diz tudo»
03:18

Inédito. Pedro Jorge aborda Marisa: «A tua postura corporal diz tudo»

Hoje às 09:39
Novo avião sobrevoa a casa - e os concorrentes recebem castigo severo
03:22

Novo avião sobrevoa a casa - e os concorrentes recebem castigo severo

Há 1h e 16min
Márcia faz revelação íntima em direto que deixa todos boquiabertos
03:44

Márcia faz revelação íntima em direto que deixa todos boquiabertos

Hoje às 08:55
Sabia que este ex-concorrente polémico já foi militar? Agora, reagiu ao regresso da 1ª Companhia

Sabia que este ex-concorrente polémico já foi militar? Agora, reagiu ao regresso da 1ª Companhia

Hoje às 13:06
Ver Mais

Notícias

Três dias depois de acabar com o namorado, Inês troca beijos com Dylan na casa: as imagens completas

Três dias depois de acabar com o namorado, Inês troca beijos com Dylan na casa: as imagens completas

Há 1h e 40min
Sabia que este ex-concorrente polémico já foi militar? Agora, reagiu ao regresso da 1ª Companhia

Sabia que este ex-concorrente polémico já foi militar? Agora, reagiu ao regresso da 1ª Companhia

Hoje às 13:06
Marcia Soares aparece ao lado de figura icónica dos reality shows da TVI

Marcia Soares aparece ao lado de figura icónica dos reality shows da TVI

Hoje às 11:38
Fanny Rodrigues sofre ‘percalço’ durante viagem de carro com o namorado

Fanny Rodrigues sofre ‘percalço’ durante viagem de carro com o namorado

Ontem às 19:23
O segredo destes ex-concorrentes que está “ligado” a Marisa e Pedro Jorge

O segredo destes ex-concorrentes que está “ligado” a Marisa e Pedro Jorge

Ontem às 19:01
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»
01:32

Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»

4 nov, 09:28
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

3 nov, 00:50
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Sabia que este ex-concorrente polémico já foi militar? Agora, reagiu ao regresso da 1ª Companhia

Sabia que este ex-concorrente polémico já foi militar? Agora, reagiu ao regresso da 1ª Companhia

Hoje às 13:06
Marcia Soares aparece ao lado de figura icónica dos reality shows da TVI

Marcia Soares aparece ao lado de figura icónica dos reality shows da TVI

Hoje às 11:38
Fanny Rodrigues sofre ‘percalço’ durante viagem de carro com o namorado

Fanny Rodrigues sofre ‘percalço’ durante viagem de carro com o namorado

Ontem às 19:23
O segredo destes ex-concorrentes que está “ligado” a Marisa e Pedro Jorge

O segredo destes ex-concorrentes que está “ligado” a Marisa e Pedro Jorge

Ontem às 19:01
Vencedora do “Big Brother” reage à novidade de Maria Botelho Moniz

Vencedora do “Big Brother” reage à novidade de Maria Botelho Moniz

Ontem às 17:30
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

Ontem às 17:47
Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»
02:18

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»

6 nov, 10:42
Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»
01:56

Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»

6 nov, 08:28
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

3 nov, 00:53
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após um mês, Nucha toma importante decisão e desabafa: "Até tenho algum receio"

Após um mês, Nucha toma importante decisão e desabafa: "Até tenho algum receio"

Há 3h e 22min
"A minha número 1": separado de Sónia Jesus, Vitó cúmplice de pessoa especial!

"A minha número 1": separado de Sónia Jesus, Vitó cúmplice de pessoa especial!

Hoje às 10:49
Gabriel Sousa fala sobre "relação tóxica": "Deixa-me cansado, partido, com dores..."

Gabriel Sousa fala sobre "relação tóxica": "Deixa-me cansado, partido, com dores..."

Hoje às 09:06
«Nada me preparou para o momento em que chegámos a casa»: a partilha que está a emocionar os fãs de Maria Botelho Moniz

«Nada me preparou para o momento em que chegámos a casa»: a partilha que está a emocionar os fãs de Maria Botelho Moniz

Ontem às 15:53
Miguel Vicente alvo de insultos em público: "Estou em choque!"

Miguel Vicente alvo de insultos em público: "Estou em choque!"

Ontem às 11:24
Ver Mais Outros Sites