No Secret Story - Desafio Final, durante a tarde, o Miguel surpreende os concorrentes a fazer rap e, sentindo-se contagiada, a Daniela responde na mesma moeda. A Inês e o Afonso ouvem com atenção e não conseguem esconder o constrangimento. No confessionário, entre gargalhadas a Inês e o Afonso ridicularizam a prestação da Daniela.