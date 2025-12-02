Já chegámos ao whatsapp!
Beijar alguém pode ser estratégia? Veja as reações à frase polémica que surgiu na casa

No Secret Story 9, a Voz chamou todos os concorrentes para se reunirem na sala e darem inicio a uma nova dinâmica, para animar a manhã. Algumas frases apareceram no plasma e todos tiveram de opinar sobre as mesmas. Várias foram as frases que geraram debate entre os concorrentes. «Beijar alguém dentro da casa pode ser estratégia» foi uma das frases que abalou a dinâmica.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9

  • Secret Story
  • Hoje às 12:18
