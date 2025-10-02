Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque

No Secret Story 9, a madrugada trouxe um momento surpreendente entre Dylan e Vera. A concorrente admitiu que tinha saudades e, sem aviso, Dylan lançou-se e deu-lhe um beijo inesperado. A cena deixou Mariana e Ana boquiabertas, que rapidamente espalharam a notícia. Joana mostrou-se a mais chocada, considerando a situação “tóxica” e fora do normal. No jardim, Dylan e Vera deixaram claro que a proximidade entre ambos está mais forte do que nunca.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

