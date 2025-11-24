Beijo proibido: Pedro e Marisa fazem as pazes com beijo apaixonado e quase que são apanhados

Horas antes da gala, a Marisa conversa com o Pedro sobre a final do programa e a concorrente diz que se sair primeiro ele tem de se focar e dar tudo para ganhar. O Pedro diz para a mulher confiar em si e a Marisa não gosta da palavra e os dois desentendem-se. A discussão escala ao ponto de a Marisa abandonar a conversa e Pedro ficar a falar sozinho e a suspirar no sofá. Horas mais tarde, os dois trocam um beijo na casa de banho e não são apanhados por Liliana por um triz.