No Secret Story, antes de irem dormir, Liliana e Fábio trocam carinhos.
Beijos intensos... Assim foi a noite dos concorrentes do Secret Story
- Hoje às 01:55
Últimos vídeos
20:11
Beijos intensos... Assim foi a noite dos concorrentes do Secret Story
Hoje às 01:55
04:41
Pedro e Marisa dançam juntinhos em momento divertido
Há 14 min
15:14
Dylan compara Leandro a vencedor de um outro reality show: «Quer ser homem do povo»
Há 58 min
06:04
O fim do noivado de Liliana e Zé volta a ser tema e a concorrente desfaz-se em lágrimas ao recordar
Hoje às 01:00
04:21
Ana acredita que Pedro poderá ter sentimentos por ela: «Acho que ele me acha piada...»
Hoje às 00:43
04:28
Ana e Leandro discutem... Sobre a apresentadora do programa: «Dizes Cristina Ferreira mil vezes ao dia»
Hoje às 00:24
06:32
As teorias do segredo do casal: «Só se tiver um segredo em conjunto com o Pedro»
Hoje às 00:19
01:04
Dylan afirma que é injusto a Marisa estar na casa: «Para mim ela é a próxima pessoa a sair»
Hoje às 00:08
03:02
Pedro Jorge arrasa Dylan: «Sai uma Inês, quero ver o que ele faz»
Ontem às 22:57
02:38
O momento mais divertido da noite: Ouça o Hino da Casa dos Segredos 9
Ontem às 22:36
06:09
Leandro arrasa Inês numa dinâmica de apelos ao votos divertidos- «É uma peça de decoração da casa»
Ontem às 22:32
10:58
Desafio inesperado: Concorrentes partilham factos desconhecidos sobre cada um
Ontem às 22:25
01:26
Fábio dá resposta inesperada sobre Liliana e até a Voz reage: «Tenha dó da minha saúde»
Ontem às 22:22
03:33
Ataques e acusações feias: A discussão de Bruna e Liliana que deixou a casa num clima pesado
Ontem às 22:09
02:17
Toda a casa em guerra com Leandro... até Pedro Jorge. Veja as imagens
Ontem às 22:06
01:04
«Ela está com uma moral... pensa que já está na final garantida»: Pedro e Marisa criticam concorrente
Ontem às 21:55
03:10
De rir: Com um frio de rachar, Leandro deita-se no jacuzzi e Pedro e Dylan "aconchegam-no"
Ontem às 20:33
03:10
«Oh minha franga depenada...!»: Tirada de Leandro provoca o riso e concorrentes quase vão ao chão
Ontem às 20:03
04:33
Pedro e Liliana voltam a atacar a liderança de Leandro e invocam nome de ex-concorrente
Ontem às 19:59
05:22
Lavada em lágrimas por causa do tema "Zé", Liliana é acusada de se fazer de vítima
Ontem às 19:47
05:44
Um cão, um pica-pau ou um garnizé: Qual é o animal que melhor descreve o Leandro?
Ontem às 19:34
05:26
«Eu vou reconquistá-lo através desta massagem»: Dylan e Leandro protagonizam momento inédito
Ontem às 19:14
03:15
Agora na casa: A Voz ordena Leandro a fazer um assalto à despensa!
Ontem às 19:07
07:30
Discussão entre Zaza e Teresa acende-se quando o tema é o 'ato de coragem' de Liliana. Veja a reação hilariante de Nuno Eiró
Ontem às 19:03
05:17
«Mete-te no confessionário e acaba uma relação»: Dois concorrentes contra o resto do grupo 'incendeiam' a casa
Ontem às 18:47
04:09
«Poderia ter investido mais na primeira semana...»: Pedro surpreende Ana e esta foi a reação de Marisa
Ontem às 18:37
04:35
A contradição de Liliana: Lá fora admite falha perante Inês e depois...
Ontem às 18:26
02:49
«Inveja de ti, filha? Caladinha, eras perfeita»: Leandro perde a paciência com Ana e o clima ferve
Ontem às 18:08
04:19
Inédito: Pela primeira vez com melodia de fundo, os concorrentes cantam o hino desta edição
Ontem às 17:41
03:04
«Tem tento nessa língua (...) Quem és tu!?»: Leandro é acusado de 'rebaixar as pessoas' por Ana e os berros começam
Ontem às 16:58
05:20
De galo a garnizé: O verso do hino dedicado a Leandro que deixou a casa a rir, mas o visado não achou piada
Ontem às 16:35
07:07
A 'má-língua' reina na casa: Liliana, Dylan e Inês juntam-se contra concorrente?
Ontem às 16:18
01:11
«Se a Inês sair...»: Dylan revela o que fará caso a namorada seja expulsa
Ontem às 15:45
01:55
O abraço a Pedro Jorge e uma confissão rara de Leandro sobre o amor...
Ontem às 15:10
01:58
Em clima de romance com Pedro, Marisa assusta-se e são apanhados por Leandro? Veja por si
Ontem às 14:47
01:10
«Decidam qual é o casal que querem desmanchar»: A frase de Fábio que não gerou grande reação em Liliana
Ontem às 14:31
05:19
Concílio de nomeados: Fábio foi acusado de ser 'provocador' e todos escolheram a mesma concorrente para ser expulsa
Ontem às 14:27
06:43
Nem uma atividade natalícia traz paz à casa: Tensão sobe com Leandro no centro das provocações
Ontem às 12:59
13:42
Fábio não poupa Dylan: «Se quer sair, deviam fazer-lhe a vontade»
Ontem às 12:16
05:49
Prometido é devido: Concorrentes do Secret Story recebem encomenda especial de Cristina Ferreira
Ontem às 11:34
05:18
Leandro provoca colegas: «Vou ser um sucesso nacional, já vocês... vão ser básicos»
Ontem às 11:18
04:56
Discussão entre Leandro e Ana sobe de tom: «Caladinha és tão bonita, abres a boca e estragas tudo»
Ontem às 11:17
07:34
Dylan tem nova alcunha para rival: «Action man da Malveira: pode vestir, pintar as unhas,...»
Ontem às 11:03
02:18
Liliana perde a paciência com Bruna logo pela manhã: «Essa rapariga só imita!»
Ontem às 10:55
01:56
Cláudio Ramos confronta, em direto, Cristiana Jesus sobre a separação de Cláudio Alegre
Ontem às 10:04
08:12
Leandro recorda passado humilde e infância no campo: «Tudo muda...»
Ontem às 09:32
02:45
Francisco Monteiro «não percebe como é que Marisa e Pedro ainda estão juntos» e dá conselho radical
Ontem às 01:38
03:19
Mais ciúmes? Marisa e Pedro passam-se um com o outro e voltam a trocar insultos fortes
Ontem às 01:29
03:30
Liliana critica liderança de Leandro e colegas não perdoam: «Parece uma criança (…) aquelas popstars»
Ontem às 01:20
06:57
Francisco Monteiro sobre Liliana: «A quantidade de barbaridades que ela faz (…) é um ato de coragem»
Ontem às 01:13
03:09
Leandro vai dormir no jacuzzi? Concorrente leva ‘as trouxas’ e deita-se em local inusitado
Ontem às 00:12
08:29
Sandro está de volta à casa? Ana e Pedro provocam Leandro
Ontem às 00:01
07:04
Tenso! Pedro e Leandro em forte picardia: «O ridículo que tu te tornas»
27 nov, 23:55
08:24
Leandro descai-se sobre o seu segredo em conversa com Bruna? «Posso estar a dizer demais»
27 nov, 23:31
08:24
Leandro justifica a Bruna a ausência na explicação do seu segredo. E é comovente
27 nov, 23:19
04:37
Dylan faz aviso a Inês: «Não te atrevas a dar um dedinho (…) manda-a a dar uma volta»
27 nov, 23:09
02:04
Liliana «mal-resolvida» com o ex-noivo Zé? Inês e Bruna acreditam que sim: «O Fábio estava ali com vergonha»
27 nov, 22:54
03:13
Liliana atira-se aos colegas: «Vão levar comigo até ao fim! Isto é uma ameaça!»
27 nov, 22:38
02:17
Liliana ataca colegas por chamarem «planta» a Fábio e o clima aquece: «Tu é que és rebaixada!»
27 nov, 22:34
01:02
Leandro perde as estribeiras com Pedro: «És um forçado!»
27 nov, 22:31
05:41
Pedro lança farpa a Leandro e deixa-o fora de si: «És o Sandro 3.0. E olha que os Sandros saíram todos»
27 nov, 22:30