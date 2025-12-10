Beijos sem fim: Após desavença, Pedro Jorge surpreende Marisa

No Extra do Secret Story 9, vemos as imagens de Pedro Jorge e Marisa após o Especial. Pedro ficou chateado com a mulher por coisas que ela terá dito sobre o facto de Pedro ter ido ao pequeno-almoço com Ana. Marisa parece ter ido contra o marido e este não gostou. Marisa afirma que não pode estar sempre a defendê-lo, caso contrário as pessoas desconfiam do segredo de ambos. Depois... Pedro chama Marisa ao quarto azul e enche-a de beijos apaixonantes.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

