Beijos sem fim: Marisa surpreende Pedro com missão atrevida pela casa fora

No Secret Story 9, Marisa dedica-se a cumprir uma missão secreta especial: dar cinco beijos a Pedro em cinco divisões da casa. Aproveitando que o marido é o chefe das limpezas, acompanha-o pelos diferentes espaços enquanto critica o asseio de cada divisão, conseguindo surpreendê-lo constantemente. Pedro fica estupefacto com a ousadia da mulher e, no confessionário, admite à Voz que adora a sua “loucura”.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

