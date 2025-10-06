Beijos sem fim: Vera e Dylan assumem cumplicidade

No Secret Story 9, Vera e Dylan voltaram a trocar beijos e mostraram, mais uma vez, que a cumplicidade entre os dois está cada vez mais forte. Já não é a primeira vez que protagonizam momentos de grande proximidade e, desta vez, ficou evidente que não se largam.

Mantenha-se a par dos últimos acontecimentos:

Última Hora! Liliana termina relação com o noivo Zé perante Portugal inteiro - Secret Story - TVI

O que aconteceu após Liliana terminar o noivado com Zé? O abraço a Fábio e muito mais - Secret Story - TVI

Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite - Secret Story - TVI

Continue a acompanhar tudo no site do Secret Story e na app do TVI Reality.