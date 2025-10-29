Berros imperam entre o casal: Pedro diz à mulher para estar calada e não dar a sua opinião?

No Extra do Secret Story 9, assistimos às imagens na íntegra de um momento inédito e tenso entre Bruno Simão e Marisa Susana. Marisa Susana e Bruno entram em confronto por causa de uma taça de farinha. Em causa está uma taça com farinha que Marisa Susana queria usar para fazer pão, mas Bruno não deixou porque alega que a farinha é do seu grupo. O clima está quente! Após esse momento carregado de tensão, Marisa Susana acaba em lágrimas e é reconfortada pelos amigos. No meio de tudo isto, Marisa e Pedro Jorge discutem fortemente por Pedro dizer para esta dar a sua opinião mais tarde. Gritos imperam no quarto azul!

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

