Berros sem fim: Ana e Liliana explodem por causa de tarefas

No Secret Story 9, Ana e Liliana entram num confronto aceso por causa das tarefas da casa, num momento marcado por berros sem fim e críticas constantes. A discussão rapidamente foge ao controlo e instala um clima de tensão.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
