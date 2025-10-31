Berros sem fim: Confusão generalizada no alpendre

No Secret Story 9, a casa transformou-se num autêntico campo de batalha quando Liliana e Ana entraram numa discussão acesa. As duas trocaram acusações em voz alta, deixando os colegas em choque. Dylan acabou por intervir e, sem papas na língua, atirou a Liliana: «És falsa». A discussão ganhou força e continuou no alpendre.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18