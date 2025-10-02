Berros sem fim: Joana visivelmente irritada «Mexeram na minha mala»

No Secret Story 9, Joana perdeu a paciência ao perceber que alguém tinha mexido na sua mala sem autorização. Visivelmente irritada, a concorrente levantou a voz e protagonizou um momento de tensão, gritando: «Mexeram na minha mala». A situação gerou alvoroço entre os colegas e aumentou o clima de desconfiança dentro da casa.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Veja mais:

Acompanhe tudo ao minuto