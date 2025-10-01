Boatos sobre Sandro e Liliana geram choque e Fábio queixa-se da colega

No Secret Story 9, Sandro contou a Liliana e Fábio que Dylan e Mariana têm andado a dizer que ele estaria interessado em Liliana. O barbeiro mostrou-se chocado com a insinuação, sublinhando que tem namorada e que vê a colega apenas como uma filha. Fábio e Liliana riram-se da situação e criticaram os comentários. Mais tarde, já a sós, Liliana e Fábio procuraram entender-se depois de, durante a tarde, ele lhe ter virado as costas. O concorrente acabou por se queixar, acusando Liliana de estar sempre a apontar coisas negativas sobre ele.

