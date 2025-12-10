Boicote à liderança: Esta concorrente recusou ir para a cozinha e os gritos reinaram na casa

No Extra do Secret Story 9, após a escolha de Leandro como o novo líder da casa, o concorrente faz a divisão das tarefas e instaura um novo regime na casa: um reinado. No entanto, há concorrentes que não parecem nadas felizes com as tarefas atribuídas a si. Ana é uma dessas concorrentes, que se recusa a estar na cozinha. Gritos reinam entre Pedro Jorge e Ana, e Leandro e mete-se no meio.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

