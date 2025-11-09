'Bomba' logo no início da gala: Pedro Jorge é nomeado diretamente

A gala do Secret Story 9 começa logo com uma grande "bomba"! Os concorrentes estão no jardim Voz pede que se posicionem nas marcas numeradas que estão em círculo, aleatoriamente. A Voz anuncia no centro do círculo estão duas caixas, uma pode ditar o fim do jogo de alguém e outra pode ser um trunfo (uma das caixas tem um cartão com nomeação direta e outra tem cartão com imunidade). Quem decide o destino das caixas é a intuição. Um concorrente vai ter oportunidade de escolher uma caixa e decidir se a abre ou quer passar a outra pessoa. Para sabermos quem começa, voz pede a Ana que destape uma marca do púlpito. Púlpito revela número do concorrente que começa com a caixa. Um dos concorrentes começa a noite nomeado ou imune.

E é a Pedro Jorge que calha uma nomeação direta. Veja todas as reações.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

