Bomba na casa! Dylan e Vera fazem as pazes com beijos ardentes

No Secret Story 9, Dylan e Vera resolveram as suas diferenças e fizeram as pazes, selando o momento com uma intensa sequência de beijos que não passou despercebida aos colegas. A demonstração de carinho provocou reações imediatas na casa, gerando comentários e olhares curiosos por parte de todos.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

