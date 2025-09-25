Bombástico. Pedro, Marisa e Ana Cristina em confronto explosivo

No Secret Story 9, após o Especial, Ana Cristina desabafou com Ana sobre a atitude de Pedro, garantindo ter sido ofendida e sublinhando que, se fosse outra pessoa, a reação teria sido diferente. Em contraste, Marisa Susana e Marisa apoiaram Pedro, acusando Ana Cristina de o provocar constantemente. No confessionário, Marisa mostrou-se preocupada e admitiu recear que o marido se prejudique no jogo devido a estas atitudes. A tensão subiu de tom quando Marisa Susana acusou diretamente Ana Cristina de provocar Pedro, dando origem a uma discussão entre as duas. Já no quarto azul, Pedro, exaltado, voltou a criticar o comportamento da colega, que entrou na divisão indignada com as acusações.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país