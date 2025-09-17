Botão dos segredos ao rubro... e há uma relação colocada em causa

No Secret Story 9, soa o toque do botão dos segredos pela primeira vez na casa! Liliana e Dylan carregam no botão acreditando que descobriram o segredo de Marisa Susana e de Rui: “Somos mãe e filho”. Veja tudo.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!