Botão dos segredos em dose dupla provoca caos na Casa

No Secret Story 9, o botão dos segredos foi pressionado duas vezes. Inês acredita ter descoberto o segredo de Bruno, afirmando que o concorrente «já foi detido por assalto». Por sua vez, Ana Cristina diz pensar saber o segredo de Leandro e arrisca: «O Leandro nasceu com uma doença grave e esteve às portas da morte».
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18