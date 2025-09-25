Botão dos Segredos: Marisa arrisca e aponta segredo a Bruno e Vera

No Secret Story 9, Marisa decidiu arriscar e clicou no botão dos segredos. A concorrente avançou com a teoria de que Bruno e Vera escondem o segredo «tenho filho ou filhos em comum». A revelação surpreendeu os colegas e deixou no ar a dúvida sobre se Marisa terá ou não acertado na sua aposta.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

