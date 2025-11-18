Botão dos segredos revela pista sobre casamento cancelado e agita a casa

A casa acorda com um misterioso botão dos segredos instalado no jardim. Bruna arrisca carregar no dispositivo e descobre que conquistou acesso exclusivo a uma nova pista. Bruna decide partilhar a informação com Bruno, Dylan e Inês e o grupo começa a especular sobre uma notificação de casamento cancelado datada de 2021. No final, Bruna regista o segredo relacionado com o alegado cancelamento de um casamento que acredita pertencer a Marisa.