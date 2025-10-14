Já chegámos ao whatsapp!
Botão dos Segredos volta a tocar na casa e as teorias são rebuscadas

No Secret Story, o Botão dos Segredos volta a soar na casa. Desta vez, é Marisa Susana que é chamada ao Confessionário. Será que o segredo da concorrente vai ser descoberto? 

  • Hoje às 17:12
Ana Cristina está de parabéns e recebe presentes da família
03:34

Ana Cristina está de parabéns e recebe presentes da família

21:13
Marisa Susana diz a Liliana e Fábio: «Não vão sair daqui um casal para a vida»
07:41

Marisa Susana diz a Liliana e Fábio: «Não vão sair daqui um casal para a vida»

21:10
Última Hora! Nova sanção vai agitar a casa esta noite
00:18

Última Hora! Nova sanção vai agitar a casa esta noite

19:55
Bruna muito indignada com a sanção coletiva
05:09

Bruna muito indignada com a sanção coletiva

19:45
Liliana acusa Fábio de se aproveitar dela: «Eu não sirvo só para estar à noite...»
05:35

Liliana acusa Fábio de se aproveitar dela: «Eu não sirvo só para estar à noite...»

19:37
Mariana desesperada por Rui querer desistir
03:44

Mariana desesperada por Rui querer desistir

19:26
De queixo caído: a reação de Lídia ao descobrir o segredo mais bem guardado da casa

Ontem às 10:12
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set, 09:05
Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Ontem às 19:40
Secret Story: Em lágrimas pelos filhos, Marisa confessa o verdadeiro motivo que a levou a entrar na casa

Hoje às 16:59
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

14 set, 21:35
Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana

Há 3h e 48min
Bárbara Parada e Francisco Monteiro vivem reencontro apaixonado no regresso da jovem a Portugal

Há 3h e 49min
Segredo de Fábio e Vera está por um triz: Concorrente tenta acertar e isto acontece

Hoje às 17:16
Que tipo de ligação tinham? Lídia clarifica relação com Dylan antes de entrarem no Secret Story 9: «Sabia do meu segredo»

Hoje às 17:14
Secret Story: Em lágrimas pelos filhos, Marisa confessa o verdadeiro motivo que a levou a entrar na casa

Hoje às 16:59
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Há 2h e 41min
Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex
00:42

Há 3h e 29min
Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge
03:38

Hoje às 14:37
O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
12:10

Ontem às 00:17
As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

9 out, 19:37
Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana

Há 3h e 48min
Bárbara Parada e Francisco Monteiro vivem reencontro apaixonado no regresso da jovem a Portugal

Há 3h e 49min
Que tipo de ligação tinham? Lídia clarifica relação com Dylan antes de entrarem no Secret Story 9: «Sabia do meu segredo»

Hoje às 17:14
Revoltado, Bruno Savate quer entrar na casa do Secret Story e mostra apoio a dois concorrentes

Hoje às 16:19
Novo passo na relação? Solange Tavares e Nelson Fernandes anunciam: «Já somos uma família»

Hoje às 15:52
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Há 2h e 41min
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia
02:57

Hoje às 17:19
Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável
04:36

Ontem às 09:10
Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»
03:02

Ontem às 08:26
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

10 out, 08:31
Famoso casal do Big Brother surpreende com grande novidade a dois: «Está na altura...»

Há 1h e 37min
Zena Pacheco revela problema de saúde: "Confirmado por dois médicos e através de raio-X"

Hoje às 15:10
Mafalda de Castro fala sobre "ligação muito especial": "Está a ser incrível"

Hoje às 12:28
Ana Barbosa surpreendida: "Confesso que não estava mesmo nada à espera"

Hoje às 12:13
Em reencontro emocionante, Bárbara Parada beija na boca homem especial... e estas são as imagens!

Hoje às 11:35
