Brincadeiras de Liliana, Fábio e Sandro geram comentários dos colegas

No Secret Story 9, a piscina foi palco de momentos de grande cumplicidade entre Liliana e Fábio, que se mostraram divertidos e próximos. Sandro acabou por se juntar à dupla e os três partilharam brincadeiras animadas. No entanto, à distância, Bruna e Ana Cristina assistiram ao cenário e não resistiram a comentar. Ana Cristina comparou Sandro a “um cão atrás da Liliana”, enquanto Bruna ironizou dizendo que parecia estar a ter “uma crise de meia-idade”.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
