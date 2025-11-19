Brincadeiras ou ataque? Liliana volta a provocar e concorrentes reagem de forma insólita

Na piscina, Liliana decide provocar Bruna e questiona se o grupo da concorrente já não quer saber dela. Marisa Susana reforça a provocação, comentando que Bruna anda “aos caídos”. As picardias sucedem-se e Bruna, Dylan, Inês e Bruno respondem em tom divertido, cantando.
Liliana mantém a postura e lança a farpa: são o “El Bando do 4, um faz e os outros vão atrás”. Minutos depois, oferece uma chucha a Bruno, insinuando que o concorrente está a choramingar por se sentir sozinho, já que Dylan e Inês andam cada vez mais próximos. O ambiente aquece e a tensão entre grupos volta a marcar o dia na casa.