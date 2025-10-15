No Secret Story 9, Bruna acredita que Inês perdeu uma oportunidade de ouro para se mostrar mais no jogo.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Bruna aconselha Inês após drama com Vera: «Ontem perdeste uma oportunidade para aparecer»
- Há 3h e 59min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
07:08
Bruna aconselha Inês após drama com Vera: «Ontem perdeste uma oportunidade para aparecer»
Há 3h e 59min
06:38
Vera chora e afirma que Inês mostrava interesse em si: «O que ela me transmitiu era igual ao que eu lhe transmiti»
Há 1h e 30min
04:48
Dylan afirma que Liliana deixou o noivo e está a incentivar Vera a fazer o mesmo
Há 1h e 48min
01:55
Marisa dá a entender que segredo de Pedro poderá estar ligado a Ana: «A facilidade em fazer massagens»
Há 1h e 58min
01:00
Liliana 'empurra' Vera para tentar algo com Inês, mesmo sabendo que a concorrente tem namorado fora da casa
Há 2h e 7min
03:25
Vera declara sentimentos a Inês: «É complicado perceber que tem namorado»
Há 2h e 34min
03:25
Inês revela a a Vera ter terminado um noivado antes de entrar na casa: «Não era a pessoa que eu queria»
Há 2h e 35min
02:26
Rui decide não desistir do programa e Mariana fica aliviada: «Sentimentos à flor da pele...»
Há 2h e 42min
04:10
Afinal era missão: As escolhas polémicas de Leandro que mexeram com a casa
Há 2h e 52min
02:43
Amigas lá de fora, mas em ponto de rutura agora: Ana Cristina e Raquel em forte discussão
Há 2h e 59min
03:20
Ana acusa Fábio de 'tomar as dores de Liliana' ficam em intenso faz frente a frente: «És malandra»
Há 3h e 6min
04:39
Pedro Jorge e Marisa em clima intenso: «Ontem gostei de te ver a tomar banho»
Há 3h e 24min
02:21
Liliana fortemente arrasada na sala das teorias: «Sorriso sínico (...) dá-me nojo (...) é oca»
Hoje às 17:08
02:07
Dylan fala sobre o seu envolvimento com Vera e mostra arrependimento: «Devaneio mental»
Hoje às 17:08
02:59
Concorrentes arrasam Vera e Liliana e Dylan não esconde revolta: «Canalha»
Hoje às 17:03
02:24
Na Sala das teorias, os concorrentes criticam a postura de Mariana: «Nula»
Hoje às 16:57
02:01
Dylan e Raquel apontam: «Não consigo imaginar a Mariana com o Rui (...) Ela está completamente apaixonada por ele»
Hoje às 16:47
03:01
«Mentirosa compulsiva»: Sem dó nem piedade Dylan ataca Mariana
Hoje às 16:43
01:40
«Um milagre». Será este o segredo de Ana? Há quem acredite que sim
Hoje às 16:39
02:02
Terá o segredo de Joana a ver com Afonso Leitão? Os concorrentes não têm dúvidas
Hoje às 16:25
01:29
Sala das Teorias: Concorrentes pensam que o segredo de Vera é «Sou herdeira de uma grande fortuna»
Hoje às 16:23
01:27
Sala das Teorias: Raquel e Bruno têm a mesma teoria para o segredo de Inês
Hoje às 16:20
04:10
«O rei da cocada»: Liliana, Pedro Jorge e Marisa falam sobre Dylan
Hoje às 16:18
03:25
Marisa partilha pista com Pedro Jorge e Leandro intervém
Hoje às 15:46
02:02
Avião para Pedro gera drama. Reação de Marisa deixa concorrente em fúria
Hoje às 15:45
01:53
Inédito: Marisa, Leandro e Joana decifram pista de segredo
Hoje às 15:44
00:38
Marcia Soares sofre vandalismo e atira: «Que lhe caia um dente ou dois»
Hoje às 15:31
05:13
Marisa defende marido dos comentários de Ana com unhas e dentes: «Isso é ser agressivo»
Hoje às 14:47
01:55
Marisa atira: «O meu filho faz 19 meses» e Pedro Jorge continua a lutar para esconder o segredo: «Faz anos quando?»
Hoje às 14:33
05:43
Marisa acredita não ter força no jogo, ao contrário do marido: «Qualquer dia correm comigo»
Hoje às 14:32
04:55
Momento viral: Leandro fala sozinho enquanto corta as folhas da planta
Hoje às 14:22
05:17
Joana mostra-se incomodada com comentários na casa: «O meu namorado sabe que não sou dessas coisas»
Hoje às 14:16
07:07
Mariana confronta Joana: «Não sei se estás ressentida». Ela reage: «Evito estar contigo»
Hoje às 14:13
04:14
Inês avisa: «A Liliana está riscadíssima e espero não ouvir mais o meu nome na boca dela, não vai correr bem»
Hoje às 14:00
05:47
Inês implacável com Liliana: «Tentou pegar naquela situação para apaziguar a dela (…) sempre teve ciúmes»
Hoje às 13:56
04:27
Após forte discussão, Fábio critica: «É tudo hienas, só atacam quando a vítima está fragilizada»
Hoje às 13:36
03:38
Aos gritos e frente a frente, Fábio tem discussão muito forte com Ana: «Não és nada nem ninguém»
Hoje às 13:25
01:16
Alta tensão! Ana discute com Liliana e Fábio mete-se. Ana atira: «Tomaste as dores dela»
Hoje às 13:23
07:38
Inês para Vera: «Não vou fazer disto um bicho de sete cabeças, não vou afastar-me de ti»
Hoje às 13:21
03:06
Pedro avisa Bruno: «Deverias ter sido consistente com aquilo que tu pensas»
Hoje às 13:21
01:10
Pedro Jorge recebe avião e deixa conselho carinhoso à esposa: «Tens de confiar em mim»
Hoje às 13:19
01:01
Mariana opta pelo silêncio depois da pergunta incisiva de Joana
Hoje às 13:18
04:49
Bruno Simão e Ana Cristina frente a frente: críticas, acusações e justificações
Hoje às 13:16
02:48
«Não és coerente»: Bruno Simão arrasa Ana Cristina
Hoje às 13:15
04:57
Ana acusa Liliana de 'falar mal nas costas'. Veja a reação da concorrente
Hoje às 13:13
08:18
Leandro lança crítica afiada: «Os comentadores estão melhor lá fora a comentar»
Hoje às 13:07
11:00
Marisa Susana explode: «Eu senti-me atraiçoada»
Hoje às 12:50
01:27
Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa
Hoje às 12:30
07:40
Bruna admite sentir-se um ‘bode expiatório’ perante Leandro
Hoje às 12:27
05:04
Dylan sem 'papas na língua': «A Liliana estar a incentivá-la a deixar-me para estar com outra pessoa…»
Hoje às 12:15
03:50
Quem são os melhores? Rui revela os concorrentes que se destacam e os que poderiam sair
Hoje às 12:03
06:15
Psicóloga analisa polémica entre Liliana, Fábio e Zé: «Ninguém pode dizer desta água não beberei!»
Hoje às 11:57
04:27
Guilherme Castelo Branco comenta triângulo amoroso: «Eu por acaso tive uma situação semelhante...»
Hoje às 11:55
06:35
Maria Sampaio sobre Liliana, Fábio e Zé: «Eu acho que aqui não há traição e tentações podem existir!»
Hoje às 11:51
01:45
Marisa Susana sussurra algo a Bruno Simão. E não passou despercebido a Pedro Jorge
Hoje às 11:50
08:14
Novo ataque de ciúmes? Pedro Jorge e Marisa voltam a trocar farpas
Hoje às 11:23
08:14
Pedro Jorge perde a paciência com Marisa: «Tivesses dormido…»
Hoje às 11:17
04:31
Quase lá? Bruno Simão convicto sobre teoria de segredo: «Isto é dele…»
Hoje às 10:28
01:55
Concorrentes em alerta! Nova pista misteriosa deixa a casa em alvoroço
Hoje às 10:18
06:23
Concorrentes acordam ao relento com uma pista surpreendente
Hoje às 10:15
10:36
Numa noite complicada e com a casa inteira a dormir, Vera consola Inês depois de conflito
Hoje às 09:52