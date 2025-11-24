Já chegámos ao whatsapp!
Bruna acusa Leandro de se 'fazer de coitado': «Estamos na coitadolândia»

Durante a cadeira-quente, o Leandro insinua que o Dylan tem um comportamento agressivo e protagoniza uma discussão com a Bruna que entra em defesa do Dylan. O facto de chamarem padre ao Leandro também é tema e a discussão volta a instalar-se e acabamos por ver uma Inês bastante mais exaltada do que o habitual. Todos discutem sobre quem ofende quem e o Dylan acusa o Leandro de se fazer de coitado. A Bruna concorda e diz que “estamos na coitadolândia”.

  • Há 3h e 58min
