Bruna acusa Marisa: «Se fosse outra pessoa qualquer tinhas-te passado da marmita»

Após o Especial do Secret Story 9, o ambiente na casa ficou tenso. No quarto, Bruna faz algumas acusações a Marisa. A concorrente sente que Marisa é incoerente e tem dois pesos e duas medidas, para pessoas diferente, como é o caso de Leandro. Bruna sente que a colega fecha os olhos a algumas situações, por ser Leandro
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
